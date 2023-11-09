“منصة مظلتي” pdf اسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة الرعاية الاجتماعية 2023

اسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة الرعاية الاجتماعية 2023 التي أعلنت عنهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، حيث يشمل البرنامج جميع الأشخاص المحتاجين من كافة أنحاء محافظات العراق بالإضافة إلى أن هدف البرنامج هو رفع مستوى المعيشة لدى المستفيدين وأيضًا تلبية جميع احتياجاتهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه كافة دول العالم.

اسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة الرعاية الاجتماعية 2023

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط لكي يتم القبول في برنامج الوجبة الأخيرة، وهذه الشروط تتمثّل فيما يلي:

البرنامج يقدم للمواطنين العراقيين فقط.

الإقامة داخل البلاد أثناء الحصول على الدعم.

عدد أفراد الأسرة 4 فقط ولا يجوز أن يتخطى ذلك.

يرفض الطلب إذا كان مقدم الطلب مشترك في التأمينات الاجتماعية.

البرنامج لمن يعانون من أمراض مزمنة أو الذين لديهم أي إعاقة تمنعهم من العمل.

العمر المحدد للبرنامج هو من 18 حتى 60 عامًا.

يجب تقديم أوراق تثبت الحالة الصحية وأن مقدم الطلب يستحق الحصول على الدعم.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

أعلنت وزارة العمل العراقية عن اسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة الرعاية الاجتماعية 2023

ويمكن معرفة الأسماء عبر منصة مظلتي، ويكون ذلك من خلال عدة خطوات تتمثّل في الآتي:

التوجه إلى مظلتي .

التوجه إلى وزارة العمل العراقية .

إدخال الكود الظاهر لفتح الصفحة الرئيسية في المنصة.

انقر الرعاية الاجتماعية.

اختر أسماء المشمولين.

حدد الدفعة، وأيضًا الوجبة.

قم بإدخال بيانات المتقدم للبرنامج.

انقر تنزيل.

سوف يتم تحميل اسماء المقبولين في البرنامج بصيغة pdf.

الأوراق المطلوبة للحصول على الرعاية الإجتماعية 2023

حددت وزارة العمل في العراق المستندات الواجب تقديمها للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، وهذه الأوراق تتمثّل في التالي:

تقديم نسخة مصورة من بطاقة الهوية وتكون سارية.

صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب.

نسخة مصورة من شهادة الميلاد وتكون حديثة.

إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المستفيد.

ملء نموذج طلب برنامج الرعاية والتأكد من بيانات الطلب بشكل صحيح.

تقديم إثبات الحالة الصحية وتكون من المستشفيات الحكومية التي تحددها إدارة البرنامج.

هل يجب دفع أي رسوم مقابل التقديم لبرنامج الوجبة الأخيرة؟

لا يجب دفع أي رسوم، حيث الهدف من البرنامج مساعدة المواطنين المحتاجين.

متى موعد اعلان اسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة الرعاية الاجتماعية 2023؟

أعلنت وزارة العمل أن موعد صرف الدعم سوف يكون خلال شهر نوفمبر 2023، حيث يضاف مبلغ الدعم إلى حساب المستفيدين.