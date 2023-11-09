عاجل “حقيقة اختراق فوري” والإستلاء على مبالغ كبيرة من حسابات المشتركين!

يقوم العديد من مستخدمي خدمة فوري بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة اختراق فوري وتعرض البيانات الخاصة بهم للاختراق مما يثير قلق المشتركين بها حيث انه تم تداول خبر اختراق فوري عبر الإنترنت وينتظر الجميع رد من الشركة للاطمئنان على سرية خدماتهم يمكنكم معرفة حقيقة الاختراق ورد شركة فوري عما يتم تداوله من خلال هذا المقال تابعوا معي.

حقيقة اختراق فوري

تم التأكيد من قبل شركة فوري التي تتخصص في حلول الدفع الإلكتروني وفي الخدمات التمويلية الرقمية في مصر عن كفاءة وأمانة الدفعات الإلكترونية عبر منصتها عن جميع خدماتها التي تقدمها إلكترونيا حيث يبحث العديد من الناس عن حقيقة اختراق شركة فوري قلقا على أموالهم التي يتعاملون بها من خلالها واكدت ايضا شركة فوري أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض الشركة او هجوم لنظام المعلومات الخاص بها وأضافت الشركة أيضا موضحة في بيان لها أنها قامت بالبحث فورا عن خوادم الشركة وبعد البحث تبين ان الخوادم التي تقوم بخدمة العملاء والبنوك لم يتم تعرضها لأي نوع من انواع الاختراقات او هجوم للنظام الخاص بها، واكدت ايضا الشركة انه لم يتم تسريب اي نوع من انواع البيانات المالية أو البنكية الخاصة بالعملاء واشارت ايضا انها تقوم بتطبيق أعلى معايير الأمن لحماية جميع بيانات العملاء وحماية خصوصياتهم طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية.