تعتبر قناة ماجد واحدة من ضمن القنوات الخاصة بالأطفال التي يبحث عنها الكثيرين، فهي تُقدم محتوى يتناسب مع كافة الأعمال مما دفع الأباء والأمهات للبحث عن أحدث تردد لها في حال تغييره فهي تُقدم محتوى هادف وتعليمي ومفيد للأطفال وهذا ما جعلها في مقدمة القنوات الأخرى، لذا سنتطرق لتوضيح تردد قناة ماجد للاطفال 2023 على النايل سات والمزيد من التفاصيل الآخرى.

تردد قناة ماجد للاطفال 2023

تعتبر واحدة من ضمن القنوات الفضائية التي استطاعت أن تجذب لها الأطفال من كل مكان، حيث أنها تقدم محتوى يتناسب مع الأطفال ولديها فريق عمل يعمل على مدار اليوم للتأكد من وضوح الصورة والصوت أيضًا، وجاء الترد الخاص بها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معدل الترميز: 3000.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية إضافة قناة Majid Kids

لكي تتمكن من استقبال القناة على الجهات الخاص بك بكل سهولة ويُسر لابد من اتباع الآتي:

قم بالنقر على القائمة من جهاز التحكم.

انقر على القمر ثم ابحث عن القناة.

اضغط على التثبيت اليدوي ثم ادخل البيانات الخاصة بالقناة.

انقر على الموافقة وستجد القناة على الجهاز الخاص بك.

برامج قناة ماجد للاطفال 2023

هناك العديد من البرامج التي تُقدمها القناة ومن ضمنها ما يلي:

برنامج بستان المعرفة.

برنامج الرحلة.

برنامج أبطال الغد.

برنامج روبوتك.

برنامج ريشة.

برنامج أنا زهرة جونيور.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال تغيير التردد في أي وقت من قبل الجهات المسؤولة على القناة سنوفيكم بالخبر مباشرةً.