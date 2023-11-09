“Al Bait Baitak” اضبط الآن تردد قناة البيت بيتك سينما 2023 الجديد على نايل سات

الكثير من الأشخاص يتساءلون تردد قناة البيت بيتك سينما الجديد 2023 علي نايل سات، القناة التي نالت الكثير من الإعجاب من مشاهديها في الوطن العربي بسبب جودة الصوت والصورة العالية للأفلام القديمة والحديثة، تعرض القناة الأفلام السينمائية المميزة والرائعة علي مدار 24 ساعة.

تردد قناة البيت بيتك سينما 2023 الجديد علي نايل سات

الكثير من الأشخاص يتابعون القنة باستمرار بسبب متعة أفلامها المصرية، ويأتي ترددها كالأتي:

ترددها: 11558.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

كيفية تنزيل القناة على جهاز ألاستقبال

لكي تتمنكم من تنزيل تردد قناة البيت بيتك سينما الجديد 2023 علي نايل سات لتشاهد قناة البيت بيتك سينما بشكل كامل وبدون مشاكل يجب إتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط علي زر القائمة عبر جهاز التحكم عن بعد.

ثم قم بالذهاب إلي الإعدادات.

قم بالضغط هلي التركيب.

ثم قم بالنقر علي إدخال القناة يدوي.

بعد ذلك قم باختيار القمر الصناعي وحدد نايل سات.

ثم قم بكتابة التردد و معامل الترميز ومعدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ بشكل صحيح.

بعد ذلك فم بالنقر علي بحث.

بعد البحث علي القناة اضغط علي حفظ.

ثم قم بالضغط علي خروج وأستمتع بأقوي القنوات السينمائية.

أهم الأفلام التي تعرض علي قناة البيت بيتك سينما

تضم مجموعة كبيرة من الأفلام المصرية تعرض علي القناة مثل أفلام احمد حلمي، وهاني رمزي، وتامر حسني، ومحمد هنيدي، وعادل إمام والكثير من الفنانين المصريين الموهبين تعرض أفلامهم الجديدة والقديمة، لكي تستمتع مع أسرتك بمشاهدة مميزة مثلك.