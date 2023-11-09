تردد قناة كراميش للاطفال 2023 على النايل سات

قناة كراميش للأطفال هي واحدة من القنوات التي لها تأثير بشكل واضح، فهي تسعى لتكون رائدة في مجالها من خلال تقديمها لمحتوى شبه متكامل، حيث أنها تقدم المحتوى التعليمي والترفيهي والثقافي، وتهتم بالقضية الوطنية الهامة، كما اهتمت الإدارة باستعمال أفضل الأجهزة الإلكترونية الحديثة حتى يكون تردد قناة كراميش قوي، وتعرض الصورة والصوت دون تشويش أو تقطيع، وخلال مقالنا سنتطرق حول التردد الجديد لقناة كراميش.

تردد قناة كراميش للاطفال 2023

تعتبر كراميش قناة خاصة بمحتوى الصغار من سن سنتين وحتى 10 سنوات، وبفضل محتواها الجيد تمكنت من عمل قاعدة جماهيرية كبيرة، ويزيد متابعيها دائما ويبحث عنها الكثيرون، لذلك عمل موقعنا على توفير تردد قناة كراميش الجديد حتى يتمكن متابعينا من الحصول عليه بكل سهولة، وتردد قناة Karameesh كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11430).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

الجودة: (SD).

نبذة عن قناة كراميش للأطفال

تختص قناة كراميش بعرض محتوى خاص بالأطفال، كما أن محتواها يتضمن التعليم والتثقيف والترفيه وكذلك الاهتمام بالمحتوى الديني، والمقر الرئيسي لتلك القناة في عمان والأردن، وتتميز القناة بالعديد من المميزات كالأتي: