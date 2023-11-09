تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 AL Fajr الناقلة لمسلسل قيامة عثمان لمتابعة الحلقة 135 مترجمة

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023، تصاعد اهتمام الجمهور وخاصةً من قبل عشاق مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس حيث تقوم القناة بنقل المسلسل مترجم باللغة العربية، وذلك إلى جانب شهرتها كواحدة من أبرز القنوات الفضائية المحلية في الجزائر، تحرص القناة على تقديم محتوى متنوع نحو المسلسلات التركية الشهيرة ومجموعة من البرامج الإخبارية التي تغطي الأحداث الجارية في الجزائر والعالم العربي لتلبية اهتمامات المشاهدين وإضافة لمسة من التسلية والترفيه في برامجها.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

تم تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 لتحسين جودة البث وتقديم تجربة مشاهدة محسنة للجمهور، ويمكن للمشاهدين الآن استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات باستخدام الترددات التالية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12043 أو 12645.

استقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚ أو 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

أما تردد القناة على العرب سات فهو:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة : 12692.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 5000.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية تنزيل قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

أعلنت إدارة قناة الفجر عن تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 بهدف تحسين جودة البث وضمان وصولها إلى جميع دول العالم وذلك من خلال تحسين جودة الصورة وزيادة قوة الإشارة، وفيما يلي إرشادات استقبال التردد الجديد للقناة: