Now تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 لمتابعة ما يحدث في قطاع غزة لحظة بلحظة على نايل سات
تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023
تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023، الالاف من الاشخاص يبحثون الآن عن تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 التي تعد واحدة من أبرز القنوات الاخبارية على القمر الصناعي نايل سات، حيث تحرص القناة على نقل الأحداث المحلية والعالمية لحظة بلحظة، فضلا عن بثها لعدد من الانفرادات حول ما يشهده قطاع غزة خلال تلك الفترة من قصف اسرائيلي غاشم اسفر عن استشهاد الالاف، ولذا نقدم لكم تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 وطريقة استقبالها.
تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023
الالاف من المقيمن داخل مصر وخارجها يريدون التوصل إلى تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 التي تقوم بعرض ومناقشة كافة ما يطرأ على الساحة الفلسطينية منذ بدء الحرب على غزة منذ أكثر من شهر، حيث حرصت قناة القاهرة الاخبارية على تقديم جميع المعلومات الخاصة بتلك الحرب بدقة كبيرة، ونوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 وخطوات ضبطها على التلفزيون، واليكم تردد قناة القاهرة الاخبارية الجديد 2023:
- القمر الصناعي: نايل سات
- – تردد القناة: 11747.
- – معدل الترميز: 24500
- – معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- – الاستقطاب: عمودي.
خطوات ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023
والآن نقدم لكم خطوات بسيطة باتباعها يمكنك استقبال تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 بسهولة على جهاز الريسيفر الخاص بك:
- اضغط على زر MENU الموجود في ريموت الرسيفر.
- – ثم يتم اختيار القائمة الخاصة بالترددات.
- قم بالضغط على ايقونة اضافة قناة.
- – وبعدها يتم إدخال تردد قناة القاهرة الإخبارية في المربع المخصص لذلك.
- اضغط على كلمة بدء البحث، وانتظر حتى يكتمل البحث.
- – وبعد تنزيل التردد، يتم الضغط على حفظ حتى يتم تثبيت القناة على التلفزيون.
- يمكنك الآن متابعة البث الحي للقناة على مدار اليوم.