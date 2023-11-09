اختراق أبليكيش فوري Fawry .. خسارة سهم سهم فوري 4.59% | مشكلة تطبيق فوري Fawry

اختراق أبليكيش فوري Fawry ، كشف تقرير داخلي تفاصيل حقيقة اختراق فوري وما تعرض له موقع وتطبيق شركة فوري للمدفوعات الرقمية في عملية اختراق تسببت في خلل في الموقع والتطبيق.

حقيقة اختراق تطبيق فوري

تعرض تطبيق فوري للخدمات المالية عبر الإنترنت إلى اختراق حساب مستخدم للتطبيق عبر فيروس معين، مما أدى إلى ظهور مشكلة فنية أثرت على شبكة خدمة فوري، بحسب بلاغ.

اختراق أبليكيش فوري Fawry

ويشير التقرير إلى أن فريق الدعم الفني بشركة فوري تلقى إخطارا من الويب المظلم بشأن البيانات المسربة من الشركة والتهديدات بشأن ما حدث وإصابة الخوادم، مضيفا أنه جارى السيطرة على عملية التهديد، ويجرى التقييم الإجماعى والتحليل الفني. يتم الحصول على الدعم من جهة خارجية، وستتم إزالته، تقرير كامل عن الحادثة وتداعيات ما حدث للإدارة.

خسارة سهم سهم فوري 4.59%

وبحسب الخبراء، فإن ما حدث في فوري يعرف باسم برامج الفدية، وهي نوع من الفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر، ومن ثم تمنع المستخدم من الوصول إلى نظام التشغيل أو تشفير كافة البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر، ويطالب أصحاب الفيروس والتهديد بفدية أو مطالبة المستخدم الذي يتعرض للاختراق.

شركة فوري ترد

وردت شركة فوري، في بيان رسمي، على أنباء تعطل تطبيقها الإلكتروني وتوقف الخدمات، مؤكدة كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كافة منصاتها وكافة خدماتها المقدمة إلكترونيا، وأنه لا صحة لذلك أي شائعات تناقلها البعض على صفحات التواصل الاجتماعي عن تعرضها لهجوم أو اختراق.

وأكدت الشركة أنها فتشت خوادمها في البث المباشر، وبناء على الاختبارات التي أجريتها، تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات. كما تفيد الشركة بعدم تسريب أي بيانات مالية أو مصرفية تتعلق بالعملاء.