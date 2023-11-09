جهز كشافك.. البترول والثروة المعدنية كشفت سر اختلاف مدة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء ساعة أو ساعتين

تكرر أمر انقطاع التيار الكهربي الفترة الماضية وما زال مستمراً حتى الآن، وبعض الأيام تنقطع الكهرباء ساعة واحدة وأياماً أخرى تنقطع ساعتين، وهذا ما أثار جدل بين المواطنين متسائلين عن أسباب تفاوت مدة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، وهل ستكون ساعة واحدة بعد ذلك أم ساعتين؟ تقرير مفصل منا حول هذا الأمر، فكونوا معنا.

مدة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء

وضحت وزارة الثروة المعدنية المصرية أن خطة تخفيف الأحمال يتم تحديدها يومياً هل تكون ساعة أم ساعتين؟ حيث على حسب يكون التخفيف وفقاً لضغوط الغاز وكمية المازوت داخل المحطات الخاصة بتوليد الكهرباء من أجل إنتاجها للمواطنين والمواطنات، وهذا يعني أن انتهاء خطة التخفيف لا علاقة له بفصل الشتاء وإنما بكمية الوقود.

لذا قد يكون اليوم التخفيف ساعة واحدة بينما يوم آخر ساعتين، مع العلم أن الخطة يبدأ العمل بها يومياً من أول الساعة الحادية عشرة صباحاً وإلى الساعة الثالثة فجرًا، وإن توافر الغاز الطبيعي والوقود بشكل طبيعي سوف تنتهي خطة التخفيف بإذن الله.

سبب إطلاق خطة تخفيف الأحمال في مصر

وضحنا لكم سبب تغيير مدة تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء سواء ساعة أو ساعتين، وعن سبب إطلاق هذه الخطة وتخفيف أحمال الكهرباء وانقطاعها لمدة ساعة أو ساعتين يومياً هو ما يلي: