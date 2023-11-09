تردد قناة ssc السعودية الجديدة الناقلة للدوري السعودي على عرب سات وخطوات تثبيت القناة

تردد قناة ssc السعودية والتي تعد من أكبر القنوات التليفيزيونية المتواجدة على القمر الصناعي عرب سات، وقد زادت شهرتها خلال السنوات الأخيرة بعد الدخول في منافسة بقوة مع العملاق القطري بي أن سبورت، وتختص القناة في نقل المحتوى الرياضي فقط من خلال سلسلة تردد قنوات ssc على عرب سات، ويوجد جزء من القنوات مشفر والذي يحتاج إلى الإشتراك الشهري او السنوي، ومن خلال هذا المقال نطرح لكم التردد بالإضافة إلى خطوات التثبيت على الريسيفر التابع لكم.

تردد قناة ssc السعودية

زادت شهرة القناة في السنوات الأخيرة بعد القيام بإستضافة أكبر البطولات الرياضية من خلال شاشة قناة ssc السعودية، حيث قامت بإستضافة أول بطولة لها وهي بطولة كأس العالم للأندية، بعدها قامت بإستضافة العديد من البطولات المحلية والعالمية من خلال قنواتها على عرب سات، ومن البطولات المحلية البارزة التي تقوم بنقلها مثل الدوري السعودي وكأس الملك بالأخص بعد ضم عدد كبير من نجوم الكرة مثل رونالدو وغيرهم من اللاعبين الكبار، مما جعل المشاهدين من مختلف أنحاء العالم يبحثون عن طرق لمتابعة أبرز مباريات كرة القدم.

قناة ssc على عرب سات

التردد 11747 الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

خطوات تثبيت تردد قناة ssc