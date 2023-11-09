أخبار الرعاية الاجتماعية الآن .. استعلام أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

أخبار الرعاية الاجتماعية الآن، وأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بكافة محافظات العراق، والجدير بالذكر أن الهدف من البرنامج هو رفع مستوى المعيشة وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، لذلك تعمل الحكومة على تلبية كافة احتياجاتهم الأساسية لكي يحيوا حياة كريمة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.

أخبار الرعاية الاجتماعية الآن

أعلنت وزارة العمل العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجية الأخيرة، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسمائهم بها من خلال منصة مظلتي، واتباع عدد من الخطوات البسيطة كالتالي:

يتم الدخول إلى منصة مظلتي.

وبعدها التوجه إلى وزارة العمل العراقية.

ومن ثم يتم إدخال الكود الظاهر لفتح الصفحة الرئيسية في المنصة.

وبعدها يتم الضغط على الرعاية الاجتماعية.

ومن ثم يتم النقر على أسماء المشمولين.

يتم تحديد الدفعة، وأيضاً الوجبة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بمقدم البرنامج.

ثم قم بالنقر على تنزيل.

وبعدها يتم تحميل أسماء المشمولين في الرعاية بصيغة pdf.

المستندات المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل العراقية الأوراق والمستندات المطلوبة، حتى يتمكن المواطن من الحصول والاشتراك بالرعاية الاجتماعية، وهذه الأوراق والمستندات كالتالي: