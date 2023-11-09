نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

زاد بحث الطلاب الساعات الأخيرة على جوجل عن موعد اعتماد نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث، والتي انتهى منها الطلبة والطالبات الفترة الماضية وفقاً للجدول الزمني الذي حددته وزارة التربية والتعليم العراقية، تم تكليف لجنة متخصصة ذات خبرة وكفاءة عالية من أجل التصحيح ورصد درجات الطلاب بمنتهى الدقة والشفافية لانجاز المهام في الوقت المحدد مراعاة للقلق والتوتر الذي يعيش فيه معظم الطلاب هذه الفترة، اليوم ننشر لكم عبر موقعنا البديل الموعد المتوقع لصدور نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث الرابط المخصص لعملية الاستعلام بالخطوات ابقوا معنا.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثالث

نظراً لاقتراب انتهاء أعمال التصحيح قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن اعتماد نتائج السادس الابتدائي ومن المقرر أن يكون مطلع الأسبوع المقبل الأحد الموافق 12 من نوفمبر الجاري 2023، وقد تكون في تلك الحالة فترة التصحيح استغرقت مدة أسبوعين من تصحيح ورصد درجات وهذه هي المدة التي حددتها وزارة التربية والتعليم لضمان رفع درجات الطلاب بدون أي أخطاء.

والجدير بالذكر أن الوزارة تستعد أيضاً للإعلان عن ظهور اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني لجميع المحافظات العراقية وانتي انتهت فترة التسجيل فيها منتصف شهر أكتوبر الماضي بعد قيامة العديد من الطلاب الناجحين بتقديم طلب تظلم لإعادة تصحيح الامتحانات، ومن المتوقع أن تكون نتائج المرحلتين مطلع الأسبوع القادمة وعدم التأخير أكثر من ذلك واستعداد الطلاب للسنة الدراسية الجديد 2023-2024.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث