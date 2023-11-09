تردد قناة سوريا دراما الجديد 2023 نايل سات

عقب تغيير تردد الكثير من القنوات قام المشاهدون بالبحث عن تردد قناة الدراما السورية، نحيطك علمًا بأن هذه القناة تعتبر مرجوة للجمهور في سوريا وفي العالم العربي بأكمله لأنها تقدم مسلسلات سورية حصرية خلال شهر رمضان المبارك، يحب الأشخاص المعجبون بالدراما السورية متابعة آخر التطورات أول بأول لذلك تم بث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات، الجميل في الأمر أن تم الاعتناء بجودة الصوت والصورة في التردد الجديد لضمان استمتاع الجمهور أثناء مشاهدة المسلسلات الدرامية بأعلى جودة ممكنة.

تردد قناة سوريا دراما الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات

قناه سوريا دراما الجديدة مدى القنوات المميزة التي يمكن أن تشاهدها على القمر الصناعي النايل سات وسوف يتم توضيح تردد القناة في الآتي:

تردد القناة الجديد هو 11177.

معدل الترميز هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو ⅚.

حول قناة الدراما السورية

سوف يتم توضيح عدة نقاط خاصة بقناة الدراما السورية في الآتي: