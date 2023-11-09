مسلسل طائر الرفراف الحلقة 45 مترجمة كاملة موقع قصة عشق بجودة HD

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 45 مترجمة كاملة، يبحث عدد كبير من محبي المسلسلات التركية عن الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف الحلقة 45 التي تعد من أهم المسلسلات التركية التي حققت أعلى نسب مشاهدة سواء على المواقع الالكترونية، أو القنوات الفضائية ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 45 مترجمة ….

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 45 مترجمة كاملة

حيث تدور أحداث مسلسل طائر الرفراف الحلقة 45 مترجمة حول قصة الشاب فريد الذي عاش فترة طويلة في بلاد الغرب ويعود إلى بلاده مرة أخرى ويقرر جده أن يزوجه من إحدى فتيات العائلة، حتى يستقر ، إلا أنه يتعرض للكثير من المشاكل خاصة وأنه يقع في حب أخت هذه الفتاة ويقرر الانفصال من زوجته، حتى يتزوج اختها وتحدث الكثير من المشاكل والمفارقات بين العائلتين.

ويتزوج فريد من الفتاة التي بدأت في التقرب منه، إلا أن فريد يبتعد عنها بسبب حبه لأختها، أحداث شيقة يعرضها مسلسل طائر الرفراف الذي أصبح من أكثر المسلسلات التي حققت أعلى نسب مشاهدة، وكانت سبباً رئيسياً في شهرة المسلسل ونال على العديد من الجوائز .

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 45

ويعرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 45 على قناة STAR TV الفضائية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكنكم مشاهدة الحلقة في اليوم التالي في الساعة الثانية ظهراً ،كما يعرض المسلسل أيضاً مجاناً على موقفع قصة عشق مترجم وبجودة HD.

تردد قناة ستار تي في

ويمكنكم استقبال تردد قناة ستار تي على القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال التردد التالي: