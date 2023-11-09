كيفية استخدام حاسبة الدعم السكني 1445 .. ما هو موعد نزول الدعم السكني وأهم الشروط؟

كيفية استخدام حاسبة الدعم السكني 1445، يتوفر برنامج الإسكان في المملكة العربية السعودية على خدمة حاسبة الدعم السكني لعام 1445هـ، وذلك لمعرفة قيمة المساعدة المالية التي سيحصل عليها المتقدم للبرنامج بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة أو التي ما زالت تحت الإنشاء، يتم حساب القيمة المالية النهائية بناءً على التزامات المالية الخاصة بالمستفيد وتقديم الطلب إلى إحدى جهات التمويل.

كيفية استخدام حاسبة الدعم السكني 1445

يمكن استخدام حاسبة الدعم السكني للعام 1445 هـ في معرفة قيمة الدعم المستحق والتمويل النهائي. يمكن القيام بذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني واتباع الخطوات التالية:

في البداية، نقوم بالوصول إلى رابط خدمة الحاسبة لبرنامج سكني المخصص للدعم العقاري.

ثم نُقوم بوضع قيمة التمويل في المكان المُخصص لها.

نقوم بتحديد مدة التّمويل.

كما نقوم تحديد عدد أفراد الأسرة.

ثم ندخل قيمة الراتب الشهري.

عندما نقوم بالضغط على الرمز الموجود، سنتعرف على قيمة الدعم.

سيتم عرض قيمة الدعم المناسبة تلقائيًا للمواطن المستفيد من البرنامج.

موعد إيداع الدّعم العقاري

في يوم 24 من كل شهر ميلادي، يضع صندوق التنمية العقاري مبلغ الدعم العقاري للمستفيدين من البرنامج. تم وضع أكثر من 818 مليون ريال سعودي في حسابات المستحقين لشهر يناير 2023م. إجمالي مبالغ المودعة في حسابات المستفيدين منذ إعلان البرنامج في عام 2023م بلغ حوالي 34.3 مليار ريال.

متطلبات الحصول على الدعم العقاري في المملكة العربية السعودية

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم العقاري في المملكة العربية السعودية.

أن يكون عُمر المتقدم لا يقل عن 24 عامًا.

إذا كنت لم تكن تمتلك منزلاً في خلال الخمس سنوات الماضية، فلن تكون مؤهلاً لتقديم طلب للحصول على الدعم العقاري.

لا يكون قد حصل على دعم سكني من قبل.

يجب أن يكون المتقدم للدعم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم هو رب أسرة.

كيفية التواصل مع برنامج الدعم السكني

في حال رغبة المواطن السعودي أو المستفيد من الدعم السكني في التواصل مع المسؤولين عن برنامج سكني للاستفسار أو تقديم شكاوى، يمكنه بسهولة التواصل معهم عبر الاتصال بالرقم الموحد لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي هو 199090، وذلك من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.