اضبط تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات الجديد بجودة عالية 2023

نظرا لما تلاقيه القنوات الفضائية الرياضية من شعبية كبيرة بين المشاهدين، يبحث الكثير منهم عن تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات التي تعد من أبرز القنوات الفضائية، التي تحرص على إذاعة مباريات كرة القدم، وقد الآن أصبحت مزيج بين قناتي أون سبورت وتايم سبورت باسم جديد؛ وهو اون تايم سبورت بهدف تقديم محتوي أكثر تطورًا وقد لاقت مجموعة القنوات شهرة كبيرة وواسعة في عالم القنوات الرياضية، وقد تم إطلاق القناة اون تايم سبورت عام ٢٠٠8، وتنوعت ملكيتها بين رجل الأعمال نجيب ساويرس من مصر، وطارق بن عمار من تونس أما الآن في ملك شركة إيجبشين ميديا منذ عام ٢٠١٦.

تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات

تعتبر قناة اون تايم سبورت واحدة من أفضل القنوات الرياضية لدي العديد من الأشخاص وهي عبارة عن ثلاث قنوات هي ١، ٢، ٣ ويتم بثهم عن طريق القمر الصناعي نايل سات وترددهم كالتالي:

تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات ١٠٨٥٣ باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز ٢٧٥٠٠ ومعدل تصحيح خطأ ٦/٥.

بينما قناة اون تايم سبورت ٢ ترددها ١٠٨٥٣ باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز ٢٧٥٠٠ ومعدل تصحيح خطأ ٦/٥.

فيما يكون تردد قناة اون تايم سبورت ٣ ترددها ١٢٣٠٣ باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز ٢٧٥٠٠ ومعدل تصحيح خطأ ٦/٥.

ضبط تردد قنوات اون تايم سبورت

لضبط تردد قنوات اون تايم سبورت علي جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام جهاز الريموت، وهي قنوات غير مشفرة يجب اتباع بعض الخطوات كالتالي: