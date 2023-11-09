تردد قناة توم وجيري لمشاهدة كارتون الأطفال بجودة عالية جدا

تردد قناة توم وجيري تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أشهر قنوات الرسوم المتحركة حيث تتميز القناة بالشخصيات الكلاسيكية توم وجيري، اللذين أصبحا رمزًا للصراع الكوميدي بين القط والفأر، وتتناول الحلقات قصصًا مثيرة ومضحكة تجمع بين المواقف الكوميدية واللحظات العاطفية، مما يجعلها محبوبة لدى الجماهير حول العالم.

تردد قناة توم وجيري

نقدم لكم في هذا التقرير تفاصيل تردد قناة توم وجيري لعام 2023، بالإضافة إلى ترددات عدة قنوات أخرى على القمر الصناعي نايل سات، حيث يمكنكم الاستمتاع بمحتوى متنوع وشيق.

تردد قناة توم وجيري:

التردد: 11354.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

التردد: 11354. معدل الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. تصحيح الخطأ: 5/6. جودة القناة: HD. تردد آخر لقناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11355.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة توم وجيري

تتميز قناة توم وجيري بعدة جوانب تجعلها محطة مميزة وجذابة للمشاهدين، إليك بعض المميزات البارزة لهذه القناة:

تراث كلاسيكي: تعود قناة توم وجيري إلى فترة الخمسينات، مما يمنحها تراثًا كلاسيكيا لا يضاهى في عالم الرسوم المتحركة.

شعبية دائمة: بفضل الحبكة الكوميدية الفريدة والشخصيات المميزة، تظل توم وجيري محبوبين لدى الجماهير على مر الأجيال.

محتوى عائلي: تقدم الحلقات محتوى يناسب جميع أفراد العائلة، مما يجعلها محطة مفضلة للعائلات لمشاهدة معاً.

رسوم متقنة: تتميز القناة برسومها المتقنة والسينمائية، مما يضيف للتجربة قيمة فنية عالية.

تنوع في المحتوى: تقدم القناة مجموعة متنوعة من الحلقات، تجمع بين الكوميديا والإثارة، مما يحقق توازنًا جيدًا بين التسلية والتشويق.

جودة البث: يتم بث القناة بجودة عالية الوضوح (HD)، مما يعزز تجربة المشاهدة ويضمن وضوح الصورة.

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تردد قناة توم وجيري .