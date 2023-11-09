خلطة جهنمية لإزالة العلكة من الملابس في دقائق “هترجع جديدة زي الأول”

يبحث الكثير من السيدات وربات المنزل عن بعض الطرق السريعة والفعالة التي يمكن استخدامها في إزالة العلكة من الملابس دون الإضرار بها، حيث يمكن أن تتعرض الملابس للتلف في حالة عدم اتباع الطرق الصحيحة في إزالتها.

طريقة منظف الغسيل للقضاء على اللبان

يمكن إزالة العلكة من الملابس بكل سهولة عن طريق استخدام منظف الغسيل، حيث أنه فعال للغاية للتخلص من العلكة التي تتواجد على الملابس والقضاء عليها بشكل نهائي، وسوف نتعرف فيما يلي على مكونات تنظيف الملابس من العلكة باستخدام منظف الغسيل.

منظف ملابس. أداة غير حادة. مزيل بقع.

طريقة التحضير:

قم بوضع منظف الغسيل على القطعة المراد نزع العلكة منها.

استخدم الفرشاة لكشط اللبان برفق من على الملابس أو باستخدام أداة غير حادة لعدم حدوث تلف في الملابس.

قم بوضع الملابس في الغسالة ووضع مزيل البقع عليه للقضاء على العلكة نهائيًا.

طرق أخرى لإزالة اللبان من الملابس باستخدام التجميد

يمكن استخدام الثلج فر إزالة العلكة من الملابس دون تلف عن طريق تحضير المكونات الآتيه:

كيس بلاستيكي

أداة حادة.

قطعة من الثلج.

مزيل بقع

طريقة التحضير: