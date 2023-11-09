كيف اقدم على وظائف أمانة جدة وما شروط القبول 1445

لمعرفة كيف اقدم على وظائف أمانة جدة الهندسية المتاحة للجنسين تابعوا المقال التالي؛ حيث طرحت أمانة جدة 12 وظيفة هندسية جديدة أمام الخريجين والخريجات، طالبي العمل في السعودية، للتعيين بنظام التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام وفقا للائحة التنفيذية للخدمة المدنية، على أن يفتح باب التقديم في وظائف أمانة جدة 1445، ويستقبل رغبات التوظيف عبر منصة جدارات، المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف على مستوى المملكة.

كيف اقدم على وظائف أمانة جدة

أشارت أمانة جدة في إعلانها التوظيفي على أحد قنوات التواصل الاجتماعي؛ إلى فتح باب القبول والتقديم على وظائف هندسية للنساء والرجال، للالتحاق بالوظائف الحكومية، على أن يبدأ في 28 ربيع آخر عبر منصة جدارات للتوظيف الإلكتروني الموحد، ويستمر حتى بداية جمادى الثاني لعام 1445، بالتحديد في 2 جمادى الآخر.

الخطوات التالية توضح كيف اقدم على وظائف أمانة جدة:

ادخل إلى رابط منصة جدارات. سجل دخول عن طريق النفاذ الوطني. ابحث عن الوظائف الحكومية (وظائف أمانة جدة). وافق على الشروط والتعهدات. املأ نموذج التقديم. اضغط على أيقونة التقديم.

#أمانة_جدة تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل (12) وظيفة هندسية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام عبر نظام #جدارة

يمكنكم الإطلاع عن التفاصيل عبر الرابط: https://t.co/VNJquNpZeb pic.twitter.com/fFS6V46aBq — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) November 7, 2023

شروط القبول في وظائف أمانة جدة

يشترط لقبول المتقدم في وظائف أمانة جدة أن يكون مواطن سعودي الجنسية، يحمل المؤهل المطلوب في الوظائف المعلنة، بحيث لا يقل عن البكالوريوس أو الدبلومات المتوسطة، وخريجي المعاهد المتخصصة وما يعادلها، إضافة لذلك:

في حالة صدور شهادة المؤهل من جهة تعليمية بالخارج يجب تقديم شهادة المعادلة.

اجتياز الاختبار المهني للجامعيين على المراتب السادسة والسابعة.

اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

تحري الدقة في البيانات المسجلة في نموذج التقديم.

تجدر الإشارة إلى أنه عند تنفيذ كيف اقدم على وظائف أمانة جدة لا يعد ترشيح نهائي على الوظائف، وإنما يجب توافر شروط القبول، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات.