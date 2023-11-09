طريقة عمل الدجاج المدخن للرجيم لجعل أسلوب حياتك أفضل

الدجاج المدخن للرجيم تعد وصفات الدجاج المدخنة خيارًا شهيًا وصحيًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاصًا أو يسعون لخفض الوزن، حيث يتميز الدجاج المدخن بنكهته الغنية واللذيذة، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بأسلوب صحي ومتوازن.

الدجاج المدخن للرجيم

سنتناول طريقة عمل الدجاج المدخن خصيصًا للأشخاص الذين يتبعون نظام رجيم ونبدأ بالمكونات:

صدور دجاج (كمية حسب الحاجة).

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا (اختياري).

طريقة التحضير:

قومي بغسل صدور الدجاج جيدًا وتجفيفها برفق باستخدام ورق المطبخ.

قطعي الدجاج إلى شرائح رفيعة بحيث تكون سماكة الشرائح متجانسة.

تحضير التتبيلة:

في وعاء صغير، امزجي زيت الزيتون، الملح، الفلفل الأسود، الثوم المفروم، والبابريكا إذا كنت تستخدمها.

ضعي شرائح الدجاج في وعاء واسع، ثم اسكب التتبيلة فوقها.

استخدمي يديك أو ملعقة للتأكد من تغطية الدجاج بالتتبيلة من جميع الجوانب.

طريقة تدخين الدجاج وتقديمه

لمحبين الدجاج والذين يريدون السير على أسلوب حياة حتى يصلون إلى مستوى كبير من الرشاقة يجب عمل الأتي.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 225 درجة فهرنهايت (107 درجة مئوية).

ضعي شرائح الدجاج على رف التدخين، واتركها لمدة تتراوح بين 1.5 إلى 2 ساعة.

بمجرد أن يكون الدجاج قد اكتسب اللون البني الجميل وتكون قطعها قد استوت، قومي بإزالتها من جهاز التدخين.

قدمي الدجاج المدخن اللذيذ والصحي مع جانب من الخضار الطازجة أو سلطة خضراء.

وفي الأخير نكون قد تعرفنا سويا اليوم على كيفية عمل الدجاج المدخن للرجيم نتمنى أن يكون المقال مفيد لجميع محبي الدجاج نتمنى لكم يوما سعيد والصحة والسلامة.