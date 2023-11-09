إعادة شحن القدرات والأدوات في Spider man gadgets2 مجانا

يبحث الكثير من عشاق لعبة gadgets عن طريقة لشحن القدرات والأدوات والتي تحتاج إلى العديد من مواد الترقية ونقاط المهارة، وتمنح هذه اللعبة للاعبين قدرات هائلة وتأثيرات إضافية وأدوات ذات سعة أعلى وأهداف عديدة، لذلك يتوجب معرفة طريقة الشحن من أجل الاستفادة الفعلية من ترقياتك في هذه اللعبة

إعادة شحن gadgets

يمكن أن تتم إعادة شحن الأدوات في gadgets عن طريق القتال بطريقة عشوائية في ضربات الكومبو الطويلة والمراوغات والتصديات، كما يوجد هناك أيضا trigger فريد خاص لكلا من بيتزا ومايلز والذي سوف يحدث بشكل عشوائي بعد هزيمة العدو مما قد يعطي اللاعب أداة إضافية من أجل استخدامها مجانا لفترة قصيرة من الزمن، وفي حالة حدوث ذلك فيمكن استخدام أي أداة يرغب فيها اللاعب ، وقد تحتوي كل أداة مجانية متاح استخدامها على شجرة ترقية لكي تزيد من إجمالي سعة الحمل لهذه الأداة على الرغم من أن ذلك لا يؤدي إلى اكتمال شحنها إلا أنه سوف يسمح بتكديس المزيد منها.

ما هي لعبة gadgets؟

تمنح لعبة gadgets اللاعبين قدرة كبيرة من أجل خوض القتال والمعارك، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق شحن كلاهما بطرق مماثلة إلى جانب العديد من الترقيات الأخرى وللقدرات تأثيرات إضافية في القتال، كما يمكن أن يكلف الاستثمار في ترقيات الأدوات إلى العديد من مواد الترقية والنقاط التي تخص المهارة، لذلك ينصح العديد من محبي المغامرات لتنزيل تلك اللعبه للاستمتاع بها وخوض معارك كثيرة وشحن القوة للحصول على نقاط كثيرة.