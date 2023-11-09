تردد قناة ناشيونال جيو جرافيك الجديد 2023 على النايل سات أعلى جودة للقناة

تردد قناة ناشيونال جيو جرافيك في عالم مليء بالاستكشاف والمغامرة حيث تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك تجربة فريدة للمشاهدين، تأخذهم في رحلة مثيرة إلى أبعد الزوايا وأعظم المحطات على وجه الأرض. إن ترددها يشكل نافذة فريدة تفتح أمام المشاهدين أفقًا واسعًا من العلم والثقافة والطبيعة الخلابة، تمزج قناة ناشيونال جيوغرافيك بين الصور البصرية الرائعة والتقارير الوثائقية العميقة، مما يخلق تجربة تلفزيونية لا تضاهى.

تردد قناة ناشيونال جيو جرافيك 2023

للتمتع بمحتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك، يلزمك ضبط ترددها على جهاز الريسيفر الخاص بك، فيما يلي التردد الجديد لعام 2023 على نايل سات:

التردد: 11411.

جودة الصورة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

قم بالدخول إلى قائمة البحث أو الترتيب على ريسيفرك.

اختر خيار البحث عن الترددات أو القنوات الجديدة.

أدخل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك وحدد استقطابه ومعدل الترميز.

ابدأ عملية البحث وانتظر حتى يكتمل الريسيفر البحث عن القنوات.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية الوثائقية في العالم، وتتميز بمحتوى غني ومتنوع يستكشف مختلف جوانب العلم، الطبيعة، والثقافات و إليك بعض المميزات التي تجعل قناة ناشيونال جيوغرافيك فريدة ومحبوبة: