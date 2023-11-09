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“جديد” تردد قناة توم وجيري 2023 كيفية ضبطها عبر القمر الصناعي نايل سات لأقوى أفلام الكرتون
تردد قناة توم وجيري 2023 يزداد البحث عنها من قبل الآباء والأمهات بسبب حب الأطفال الشديد لهذه القناة، حيث تقوم بعرض العديد من الأفلام الكرتونية الجديدة والشيقة وقد تم تحديث ترددها من أجل توفير تجربة أفضل للمتابعين وجوده أعلى في البث، وتعد هذه القناة واحدة من أشهر قنوات الأطفال على مستوى الوطن العربي بسبب محتواها المتنوع والمسلي حيث تقوم بعرض برامج وأفلام تناسب الأطفال بمختلف أعمارهم.
تردد قناة توم وجيري 2023
يساعدك تردد قناة توم وجيري 2023 على تنزيل القناة على جهازك بجودة عالية وتوفير محتوى مفيد وممتع للأطفال دون حدوث انقطاع في البث، ويمكنك تنزيل القناة من خلال هذه الإحداثيات:
- التردد القناة: 12149.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
- القمر الصناعي: النايل سات.
- جودة القناة: إتش دي.
قناة توم وجيري 2023
بعد أن تعرفت على الإحداثيات اللازمة لتنزيل تردد قناة توم وجيري 2023 اعرض لك فيما يلي أهم المعلومات والمميزات التي تتمتع بها هذه القناة:
- تقوم بعرض الرسوم المتحركة الحديثة التي تتمتع بألوان وأشكال جذابة تلفت انتباه الأطفال.
- تستخدم اللغة العربية في عرض برامجها ومحتواها.
- تستطيع الاستمتاع بمتابعة هذه القناة بشكل مجاني حيث لا يوجد أي رسوم لمشاهدتها.
- تقوم بعرض أفلام كرتونية كوميدية تساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع وسعيد.
- وتهتم بعرض محتوى متنوع حتى يتناسب مع الأطفال من مختلف الفئات العمرية.
- تقوم بتوفير محتواها بدقة عالية في الصوت والصورة دون حدوث أي انقطاع في الإشارة.
- يمكنك تحميل هذه القناة بكل سهولة على قمر النايل سات ومساعدة طفلك على الاستمتاع بمحتوى مفيد ومسل في نفس الوقت.
- تقوم القناة بعرض برامج متنوعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية والأغاني المسلية تناسب مختلف اذواق الأطفال.