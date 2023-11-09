تحميل pdf موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السابعة وزارة العمل منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ازداد الاهتمام بهم كثيرًا الفترة الماضية، وبدأ الكثير من المواطنين البحث والاستفسار عن الأسماء المستفيدين لعام 2023، علاوة على ذلك فإن البحث عن الرابط الذي يمكن من خلاله الحصول على الوجبة ومعرفة المستفيدين تزايد معدل البحث عنه أيضًا، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون على علم بها قبل التقديم والاستفادة من الرعاية الاجتماعية، وذلك لتجنب رفض طلبك.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

لينك اسماء الرعاية الاجتماعية pdf من أكثر الأمور التي تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل الإعلان عنها من التأكد من أن جميع الشروط متوفر لدى الأشخاص المتقدمين على الطلب، حيث تكون هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون عراقي الجنسية حتى يتم منحه الدعم.

ليس لديه أي ممتلكات خاصة مثل أراضي سكنية أو زراعية، أو لديه حساب في أحد البنوك.

لابد أن يكون أفراد الأسرة 4 أفراد أو أكثر من ذلك حتى تستطيع الحصول على الدعم.

أن يكون عمر المتقدم 18 عام ولا يقل عن ذلك.

والحد الأقصى لعمر المتقدم يجب ألا يتجاوز 60 عام.

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يتم يقدم هذه الدعم للنساء والأشخاص الذين يعانون من إعاقة صحية أو جسدية، وللأسر ضعيفة الدخل الشهري، حيث أن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يمكن الحصول عليهم من خلال اتباع الخطوات التالية: