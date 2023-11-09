New تردد قناة ميكي الجديد 2023 على النايل سات مجموعة مميزة من أفلام الكرتون المدبلجة

تردد قناة ميكي الجديد 2023 يرغب الكثير من الآباء والأمهات في معرفته بسبب اعتبار هذه القناة واحدة من أهم القنوات على قمر النايل سات التي تقوم بعرض محتوى الأطفال، واستطاعت أن تستحوذ على إعجاب الكثيرين في العديد من الدول العربية متوفر أفلام كرتون مسلية وأغان ترفيهية وبرامج تعليمية وبالتالي فإن الطفل يقضي وقتًا ممتعًا ومفيدًا عند متابعة هذه القناة.

تردد قناة ميكي الجديد 2023

يمكنك تنزيل تردد قناة ميكي الجديد 2023 والاستمتاع بالمحتوى المميز الذي تقوم بعرضه من أفلام كرتون وبرامج وتقوم بعرض هذه البرامج بشكل مجاني دون أن تضطر إلى دفع أي مبالغ مالية ويمكنك متابعتها من خلال هذه الإحداثيات:

تردد القناة على النايل سات

تردد القناة: 11526.

معدل تصحيح الخطأ: ⅞.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

الجودة: SD.

تردد القناة على قمر عرب سات

ويمكن للأطفال متابعة المحتوى المتميز لهذه القناة على قمر عرب سات من خلال هذه الإحداثيات:

التردد: 11257.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم البرامج والأفلام التي تعرضها قناة ميكي 2023

بمجرد تنزيل تردد قناة ميكي الجديد 2023 سيصبح بإمكان طفلك متابعة رقم متنوعة من أشهر برامج الأطفال والتي تناسب مختلف الأعمار ومختلف الأذواق ومن أهم هذه البرامج:

فيلم باتمان.

المسلسل المتميز“ سنوحي”.

الفيلم الشهير السمكة نيمو.

فيلم شركة المرعبين المحدودة.

مسلسل المحقق كونان.

فيلم الأميرة النائمة

كرتون ربانزل الشهير.

كرتون بكار ورشيدة.

فيلم علاء الدين والمصباح السحري.

فيلم سنو وايت.

مسلسل غامبول المدهش.

فيلم سندريلا.

مسلسل توم وجيري.

والعديد من الأفلام والبرامج الأخرى وهكذا يتضح لنا المحتوى الكبير والمتنوع الذي يتم عرضه عبر شاشة هذه القناة ويناسب مختلف الأذواق وبالتأكيد سيجد طفلك المتعة والإفادة عند مشاهدة هذه البرامج والأفلام الكرتونية.