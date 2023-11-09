المرتب هينزل امتى.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ازداد البحث خلال هذه الفترة من قبل العديد من المواطنين العاملين في الدولة بالقطاع العام والخاص عن الموعد الذي سيتم فيه صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2023، حيث ينتظر المواطن صرف مرتبه الشهري ليكفي احتياجاته واحتياجات أسرته، وفي هذا المقال نستعرض لكم موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 لكافة العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص يوم الخميس الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2023، وبعد أجازة الجمعة يتم استئناف صرف معاشات شهر نوفمبر يوم السبت 25 نوفمبر وتستمر حتى 29 من شهر نوفمبر، وكانت وزارة المالية قد كشفت مسبقا عن الموعد صرف المتأخرات عن شهر أكتوبر الماضي والتي بدأت يوم 8 نوفمبر وتستمر حتى 12 نوفمبر.

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

يذكر أن مجلس النواب قد أقر الزيادة الجديدة التي تتضمن علاوة غلاء المعيشة، حيث تم صرفها في في شهر أكتوبر الماضي وسيتم استمرار صرفها خلال شهر نوفمبر، وطبقا للزيادة، فسيتم زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وشمل قرار الزيادة كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

من جانبه أكد طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية، أن الرواتب ستكون متاحة من خلال ماكينات الصرف الآلي طبقا للمواعيد الذي تم الإفصاح عنها، وناشد بسوني جميع العاملين في كل الجهات الإدارية على ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصرف “atm”، مؤكدا أن صرف الرواتب سيكون لمدة خمس أيام.