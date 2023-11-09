عاجل: موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2023 … ورابط الاستعلام mof.gov.iq

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2023، يترقب عدد كبير من المتقاعدين الإعلان عن موعد صرف روابت شهر نوفمبر 2023 كونها مصدر الرزق الوحيد للكثير من الأشخاص ، وبعد الإعلان عن قرار الموافقة في رواتب المتقاعدين أعلن مجلس الوزراء على أنه من المقرر أن يتم إضافة ما يقرب من 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين.

موعد نزول رواتب المتقاعدين شهر نوفمبر 2023

حيث يبحث عدد كبير من المتقاعدين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2023، الذي أصبح الشغل الشاغل لعدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من الأسر العراقية، لشراء ما يلزمهم من طعام وشراب، وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت عن الموعد الرسمي لصرف رواتب المتقاعدين عن شهر نوفمبر 2023، والذي سوف يكون في الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 .

خطوات الاستعلام عن صرف معاشات المتقاعدين في العراق

حيث يمكن للمواطنين المتقاعدين في العراق الاستعلام عن صرف معاشات المتقاعدين من شتى المصارف التي أعلنت عنها وزارة المالية، تيسيراً عليهم وتجنب الإزدحام والتكدس في أماكن الصرف، وأعلنت الوزارة أيضاً عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق .