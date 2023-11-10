ارتفاع كارثي للدولار| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 10-11-2023 | الدولار خارج السيطرة

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم باتت السؤال المعتاد واليومي في الشارع المصري، وخاصة بعد أن شهدت الورقة الخضراء ارتفاعاً غير مسبوق، فبالرغم من حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية الرسمية إلا أنه على الجانب الأخر مازال ارتفاع سعر العملة الأمريكية في السوق الموازي مستمر، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 47 جنيه في العديد من محافظات مصر، ولمعرفة بكم الدولار النهاردة في مصر تابعوا السطور التالية.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 10-11-2023

سجل سعر الدولار في السوق السوداء ٤٧ جنيهاً، خلال تعاملات اليوم، وهو ما يعني ثبات سعر الدولار في السوق الموازي على نفس المستوى الذي بدأت به تعاملات هذا الأسبوع.

دولار أمريكي / جنيه مصري

شراء 47.80 مبيع 48.30 وهو ما يعني اتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعر الدولار في البنوك أمام الجنيه المصري بما يقرب 16 جنيهاً.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 10-11-2023

البنك عملية الشراء عملية البيع البنك المركزي 30.83 جنيه 30.96 جنيه البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه 30.85 جنيه بنك مصر 30.75 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.85 جنيه 30.95 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه 30.95 جنيه البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك قناة السويس 30.85 جنيه 30.95 جنيه بنك الاستثمار العربي 30.85 جنيه 30.95 جنيه كريدي أجريكول 30.85 جنيه 30.95 جنيه

حركة سعر الصرف

بسبب نفص النقد الأجنبي تواجه البنوك المصرية ضغوطًا قوية وهو الامر الذي أدى إلى خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي، ويرجع السبب الأساسي إلى الآثار السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا.

أما عن معدل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فقد ارتفعت العملة الأمريكية مقابل العملة المصرية بنسبة تقدر بـ 96% على مدار ثلاث مراحل بحيث ارتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى حوالي 30.94 جنيه، وظل هذا المستوى ثابتًا منذ الشهر الماضي وحتى الآن.