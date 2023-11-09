قرار جمهوري ورسمي يتم تطبيقه في حالة التقاعد على المعاش للموظفين وايضا مبلغ نهاية الخدمة تطبيقا لقانون العمل

قوم مؤسسات الدولة بهيكله و تعديلات في قانون العمل الجديد، وأيضا كيفية صرف مكافأة نهاية الخدمة حيث أثارت تلك القضية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي على محركات بحث جوجل وعن كيفية صرف تلك المبالغ للموظفين العاملين بشتى مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، وأيضا تلك القانون الذي يختص بسن الخروج علي المعاش وصرف حيث قام القانون بتحديد سن التقاعد ايضا تحديد مكافأة نهاية الخدمة، وفي المقال التالي سنشرح تعديلات تلك القوانين للعاملين بجميع المؤسسات المختلفة في الدولة، وسوف نشرح ايضآ التفاصيل الكاملة لتلك التعديلات.

التعديلات الخاصة بقانون العمل

جاءت التعديلات الجديدة الخاصة بقانون العمل بما يعمل على مصلحة الموظفين العاملين بمؤسسات الدولة وأيضآ المتقاعدين في سن المعاش لما يصب في المصلحة الخاصة بهم وهي كما يلي:

اهم ما يخص تلك القانون هو منع الفصل نهائيا الموظف من عمله إلا عند وصول السن القانوني له للخروج لسن التقاعد.

يتم سن التقاعد على المعاش في عمر الـ 60 عاما ولا يجوز عمل الموظف بعدها إلا بالاتفاق مع المدير المسؤول عنه.

ممنوع أيضا منعا باتا الانقطاع عن العمل قبل سن الـ 60 عاما وعدم ترك الوظيفة لأي سبب من الأسباب.

تعديل قانون العمل المكافأة مبلغ نهاية الخدمة

قد قامت التعديلات أيضا على مبلغ مكافأة نهاية الخدمة والذي يعد أهم الحقوق الأساسية للموظف نهاية فترة عمله، فهي مكافأة لتفانيه سنين عمره كعامل لأحد مؤسسات الدولة وقد نص قانون العمل في الأخير بسحب مبلغ نهاية الخدمة لحساب نصف شهر عن اول خمس سنوات وشهر كامل عن باقي السنوات المتتالية.