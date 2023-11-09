لازم تعرف … الفئات التي حددتها التأمينات و الحكومة لمنع استحقاق المعاش والحرمان نهائيآ منه اليكم بالاسباب

قامت الحكومه الفترة السابقة بإلغاء صرف المعاش والحرمان منه نهائيآ، تطبيقا لبعض القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية والقيام بتطبيقها فعليا داخل وزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات المصرية، والتي تقوم باستحقاق جميع الاستحقاقات الخاصة بالمعاشات بالإضافة إلى صرف المبالغ الشهرية للأسر الغير قادرة، لذلك سوف نطرح في السطور التالية القانون الصادر بشأن حرمان بعض الفئات من المعاشات تفقد ذلك.

الفئات التي ستحرم من المعاش

حيث قامت الحكومة حرمان بعض الفئات من المعاش الشهري المصروف لهم ولكن في بعض الحالات مثل إثبات انتمائهم إلى بعض جهات العمل و متابعة العمل في مكان آخر تجاري أو غير ذلك من أنشطة العمل المختلفة وذلك عند ثبوت العمل في تلك النشاط التجاري مدة اكثر من خمس سنوات وبتلك الفترة تلوم الحكومة بمحاسبة مستحقي المعاش وحرمان منه، وعندما يتم الممنوع من المعاش من ترك تلك المهنة التجاريه فتقوم الحكومة بصرف المعاش مرة جديدة وذلك في خلال 24 ساعة.

الأسباب وراء حرمان بعض الفئات من المعاش

تطبيقا لقرارات الحكومية والخاصة بتطبيق قانون المعاشات في المادة( 105) من قانون التأمينات والمعاشات فنصت كالتالي: