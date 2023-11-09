“حمل pdf”كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023-2024 جميع المحافظات العراقية….. وحقيقة الزيادة التي أعلنت عنها الوزارة

كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023، يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الازدحام والتكدس داخل المنشآت والهيئات الحكومية، وبعد تزايد عملبات البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية سوف نستعرض معكم رابط الاستعلام والشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية….

كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023

ويهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية بالإطلاع على كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الساعات الأخيرة الماضية تيسيراً على عدد كبير من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية التي تعد مصدر رزق عدد كبير من المواطنين والتي أعلنت عنها الحكومة العراقية لمساعدة عدد كبير من الأسر العراقية محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكدت الوزارة إلى أن المواطن يمكنه الإطلاع على كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية.

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم اذهب إلى برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على الوجبة المراد الاستعلام عنها.

ثم اضغط على تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية.

بعد تحميل الكشوفات ابحث عن اسم المستفيد المراد الاستعلام عنه.

في حالة وجود اسم المواطن برجاء التأكد من تطابق تاريخ الميلاد وذلك منعاً لتشابه الأسماء.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود عدد من الشروط اللازمة في الاشخاص الراغبين في الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الحكومة العراقية والتي جاءت كالتالي: