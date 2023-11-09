فكرة بمليون جنيه”.. طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. خليكي ست بيت شاطرة

يحب الكثير من الناس تناول البطاطس المقلية ، وهي من أكثر الأطعمة اللذيذة ، لكن معظم الأمهات يعانين من أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يسبب بعض الأضرار الصحية لها ولأسرتها، لانها تشرب الكثير من الزيت ، لكن في هذه المقالة نقدم لك طرق سحرية لقلي البطاطس دون استخدام قطرة زيت.

طريقة قلي البطاطس بدون ولا نقطة زيت

نقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لتناول البطاطس المقلية بشكل صحي دون التسبب في أضرار صحية لأطفالك أو لعائلتك.

أولا ، أحضر بعض البطاطس، ثم قطعيها إلى شرائح من الأصابع ، واغسلها جيدا وجففها.

بعد ذلك نحضر صينية ونضع فيها ورق الزبدة.

ثم ضعي فيها أصابع البطاطس، وأشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيها حتى تسخن.

ثم ضعي البطاطس لمدة 15 دقيقة وأخرجيها من الفرن عندما يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

وهكذا، يمكنك تناول البطاطس المقلية بدون أي زيت وتكون صحية لجسمك.

طريقة آخري لتحمير البطاطس بدون زيت

سنعرض لك طريقة أخرى سهلة وبسيطة يمكنك من خلالها الحصول على البطاطس المقلية بدون زيت.

إذا كان لديك مقلاة هوائية، يمكنك الحصول على البطاطس المقلية باستخدام كمية قليلة جدًا من الزيت.

اتركها داخل المقلاة الهوائية لفترة قصيرة وستحصل على بطاطس مقلية مثل المطاعم تمامًا.

وصفات عديده لوجبه البطاطس

هناك وجبه كرات البطاطس المحشيه بلحمه المفرومة وهناك من يقوم بتصنيف البطاطس المهروسه مع اضافه صوص الطحينه والتوابل، كما يمكنك تصنيف وجبه البطاطس البانية اللذيذه، فهناك أكثر من طريقه بدلا من قلي البطاطس المحمره في الزيت.