شوف انت منهم ولا لا..تخفيض ساعات العمل خلال اليوم الموظفين الحق

تطبيقا للقرارات وتعديلاتها لكي تصب في مصلحة المواطن المصري وخصوصا الموظفين فقد ناقش مجلس النواب تقليص ساعات العمل اليومية للموظفين، حيث ان الموظف في الهيئات والمؤسسات الحكوميه المختلفه يعمل لمدة ثمان ساعات متواصلين وذلك لرفع العبء حيث قام مجلس النواب بمناقشة تقليل ساعات العمل اليومية من 8 الى 6 ساعات، مما يكون له أثر إيجابي لرفع كفاءة العمل والاستمرارية على أكمل وجه وذلك لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، وتطبيق هذا القرار بشكل أساسي لتعزيز الراحة والرفاهية للموظفين وتوفير حياه كريمه لهم طول الوقت حتى يتعايشوا بشكل جيد وسط الغلاء الرهيب الذي يملأ البلاد د، وذلك من خلال مجهودات الحكومة للمساعدة على رفع الكفاءة والجودة في الحياة وزيادة الإنتاجية .

تصريح من الحكومة بتخفيض عدد ساعات العمل للموظفين

قامت الحكومة برئاسة مجلس النواب بمناقشة تلك القانون مع الالتزام الكامل بأيام العمل القديمة دون تعديل لها مما يتيح ساعات راحة إضافية للموظفين بجميع الهيئات والمؤسسات المختلفة، داخل الدولة حتى يتيح للمرأة العاملة والتي تباشر أعمال أطفالها أن تستطيع بتوفير عدد ساعات زياده لرعاية أفراد أسرتها.

استثناءات أخرى لموظفي مؤسسات الدولة والحكومة

يتيح لتلك الأشخاص استثناء من بعض الخدمات المتاحة بساعة زيادة يوميا بعيدا عن بقية موظفي الحكومة في القطاعين العام والخاص، حيث يأتي هذا القرار كأحد التغييرات والجهود المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي يتيح للجميع وخصوصا ذوي الإعاقات الحركيه، وتقديم المساعدات المناسبة لهم وأيضا دعم النساء التي تحتاج لدعم حتي تستطيع رعاية أطفالها وأفراد أسرتها بعنايه شديده.