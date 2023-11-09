فكرة جهنمية متخطرش علي بال حد.. لتقشير البرتقال بسرعة الصاروخ وبدون سكينة هتقشرى 10 كيلو فى دقائق بجد هتنبهرى من النتيجة

تعتبر الأنواع المختلفة من ثمار البرتقال من أشهر الفواكه وأكثرها أكلا ، لأنها تتميز بالحموضة والطعم الحلو نسبيا في نفس الوقت، بالإضافة إلى مساهمتها في تقوية جهاز المناعة ، كما تعطي ثمرة البرتقال العديد من الفوائد الصحية والجمالية المذهلة.

فوائد البرتقال الصحية

ولأن البرتقال يحتوي على فيتامين سي والعديد من مضادات الأكسدة ، فإن الكثير من الناس يأكلون البرتقال في فصل الشتاء والبرد لزيادة مناعة الجسم وحمايته من الأمراض، فيتامين سي ضروري لعمل الخلايا المناعية ، مثل الخلايا القاتلة الطبيعية ، ويعمل أيضا على تقليل الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على صحة المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

فوائد تناول البرتقال للجسم

يساعد من سرعة الهضم.

يتميز بالقدرة الهائلة لمنع حدوث الإصابة بسرطان المعدة.

يقلل من ظهورعدوى جرثومة المعدة.

يسهل عملية تنظيم نسبة السكر في الدم.

يقوي عضلة القلب.

يساعد بشكل فعال علي امتصاص الحديد في الجسم.

يساعد على تقوية جهاز المناعة لديك.

يعمل بشكل سريع للغاية لمنع جميع اضطرابات المعدة بسبب وجود أي حصوات في الكلى.

فوائد البرتقال للبشرة

يحتوى البرتقال على فوائد عديدة ومهمه جداً للجسم، حيث أنه يظهر خلال فصل الشتاء ويزداد إستخدامه في علاج نزلات البرد بعمل العصائر المتنوعة منه، يساهم تناول البرتقال في الحفاظ على صحة البشرة ومنع المشاكل المختلفة التي تؤثر عليها، على سبيل المثال ، فيتامين سي، الموجود في البرتقال ، يحسن قوة ومرونة الجلد ويعزز التئام الجروح بشكل سريع وفعال.