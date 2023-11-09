تردد قناة سبيستون 2023 للأطفال على النايل سات

تعتبر قناة سبيستون من أولى قنوات الأطفال وأقدمهم، وتحرص الإدارة على قوة تردد قناة سبيستون من خلال استخدامها لأفضل الأجهزة الإلكترونية الحديثة، والتي تعمل على تقديم الصورة بجودة ممتازة ووضوح تام للصوت، ودون أي تقطيع أو تشويش، ويتم عرض محتوى ممتاز ومتنوع يعلم الأطفال ويرفههم، كما تحرص على تعليمهم الكثير من العادات الصحيحة، وخلال مقالنا سنتطرق حول تردد قناة Spacetoon.

تردد قناة سبيستون 2023 للأطفال

انطلقت سبيستون للأطفال منذ الكثير من السنوات، والتي أخذت شعار تحت اسم قناة شباب المستقبل، والتي ربت العديد من الأجيال وحرصت على التعليم الصحيح والقويم لهم، ويمكن إضافة تردد قناة سبيستون على جهاز الرسيفر الخاص بك من خلال تفاصيل التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11785).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (HD).

مميزات قناة سبيستون للأطفال

حرصت إدارة قناة Spacetoon للأطفال على جعل القناة مختلفة عن ما يماثلها من القنوات، وذلك من خلال المحتوى المقدم، وتمكنت بالفعل من ذلك وأصبحت من قنوات الأطفال الأولى في مجالها، وتميزت سبيستون بالتالي: