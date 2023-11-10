استقبلها الآن .. ترد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية لمتابعة أفلام الكرتون

يبحث الآباء دائماً عن تردد قناة توم وجيري لعرضها لأفضل برامج الكرتون، التي يحبها الأطفال ويرغبون في متابعتها، وخصوصاً كرتون توم وجيري والذي يحبه الكبير قبل الصغير، والشعبية الواسعة التي حصدها منذ بداية عرضة على شاشات التليفزيون، لذلك أتاحت القناة ترددها حتى يتمكن الراغبين في متابعتها من تحميلها بكل سهوله، وفي تقرير اليوم توضح لكم تردداتها المتاحة فضلاً تابعونا.

تردد قناة توم وجيري

أتاحت القناة ترددها على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية، حتى يتمكن أولياء الأمور من تحميلها واستقبالها على أجهزة الريسيفر الخاصة بهم، ويتم ذلك من خلال التردد التالي:

يمكن تحميل القناة من خلال التردد: 12149.

ومن خلال معامل استقطاب: أفقي.

ويكون معامل تصحيح الخطأ لها: 5/6.

ويكون معامل الترميز للقناة هو: 27500.

والقمر الصناعي الذي يتم تحميل القناة من خلاله هو: النايل سات.

وتكون جودة القناة هي: HD.

مميزات قناة توم وجيري

ما يجعل الآباء يرغبون في تحميل القناة هو تمتعها بعدد من المميزات عن غيرها من القنوات، وهذه الميزات كالتالي: