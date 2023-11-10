الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برنامج التكافل الاجتماعي الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، حيث يعمل البرنامج على مساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا عن طريق تقديم مبالغ مالية شهريًا، وأكثر ما يبحث عنه المواطنين الآن هو طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالرقم القومي، لذلك يجدر بنا أن نوضح لكم بالتفصيل طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت الآن وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك حرصًا منها على تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات، لذلك تساءل الكثيرون عن خطوات الاستعلام بهذه الطريقة، وهذا ما سوف نوضحه لكم بالتفصيل في السطور الآتية:

يجب الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن.

اختيار الاستعلام عن نتيجة والضغط عليها.

كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لها.

وبعد دقائق ستظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

تتطلب وزارة التضامن بعض الأوراق الضرورية الواجب توافرها حتي يتسنى الحصول على المعاش، لذلك سوف نوضح لكم تلك المستندات بالتفصيل في السطور الآتية:

يجب إحضار تقرير مفصل عن حالة المستفيد وأسرته وكل ما يتعلق بالزوجة والأطفال.

إحضار مستند يثبت أن المستفيد لا يعمل في أيًا من القطاعات الحكومية.

تقديم الوثائق المطلوبة من قبل وزارة التضامن.

موانع الحصول على تكافل وكرامة

هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف الحصول على معاش تكافل، وسوف نوضح لكم تلك الحالات بالتفصيل في السطور الآتية: