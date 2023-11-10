أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى المحافظات ومواعيد القطارات

تعد السكة الحديد من أهم ما يبحث عنه المواطنين نظرًا لأنها تستقبل عدد كبير من المسافرين بشكل يومي، لذلك يسال العديد عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر حتى يتسنى لهم الاستعداد للسفر وحجز التذاكر، لذلك سوف نوضح لكم كل التفصيل الخاصة بمواعيد القطارات وأسعار التذاكر في السطور التالية.

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى المحافظات

يتساءل الكثيرون عن أسعار تذاكر قطارات بشكل يومي، نظرًا لإقبال عدد كبير من المواطنين بشكل يومي على المحطة، بذلك سوف نوضح لكم الأسعار في السطور الآتية:

سعر تذكرة قطار من القاهرة إلى أسوان درجة أولى مكيف بـ 137.28 جنية، والدرجة الثانية 59.68 جنية.

ومن القاهرة إلى المنصورة درجة أولى مكيف، ومكيف درجة ثانية بسعر 26 جنية.

ومن القاهرة إلى أسيوط درجة أولى مكيف بسعر 79.4 جنية، والدرجة الثانية 43.68 جنية.

ومن القاهرة إلى الأقصر درجة أولى مكيف بسعر 113.36 جنية، والدرجة الثانية بسعر 59.28 جنية.

ومن القاهرة إلى الإسكندرية درجة أولى مكيف بسعر 53.4، والدرجة الثانية بسعر 31.2.

من القاهرة إلى بنها درجة أولى مكيف بسعر 23 جنيه، ودرجة ثانية بسعر 15.6 جنيه.

من القاهرة إلى المنيا درجة أولى مكيف بسعر 61 جنية، ودرجة ثانية بسعر 35.36 جنية.

أما عن سعر تذكرة الدرجة الأولى مكيف من القاهرة إلى الإسماعيلية 44.72 والدرجة الثانية 28.8.

والدرجة الأولى مكيف من القاهرة إلى قنا 107، والدرجة الثانية 57.

ومن القاهرة إلى سيدي جابر الدرجة الأولى مكيف 53.4 أما الدرجة الثانية 31.2.

مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى الإسكندرية

يتساءل البعض عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية على مدار اليوم، لذلك سوف نوضح لكم مواعيدها في السطور الآتية:

القطار رقم 2025 يقوم من القاهرة الساعة 8 صباحًا ويصل إلى الإسكندرية الساعة 10:30 دقيقة صباحًا.

القطار رقم 2023 من القاهرة الساعة 2 ظهرًا ويصل إلى الإسكندرية في تمام الساعة 4:30 مساءًا.

ويقوم القطار رقم 2022 تالجو من الإسكندرية إلى القاهرة الساعة 5:50 دقيقة.

القطار رقم 2024 يقوم من الإسكندرية الساعة 2 ظهرًا ويصل إلى القاهرة الساعة 4:30 مساءًا.

مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة إلى أسوان

يتساءل الكثيرون عن مواعيد قطارات أسوان، لذلك سوف نوضح لكم المواعيد في السطور التالية: