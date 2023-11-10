مش هتعرف تشربها تاني!!.. تعرف على أسعار السجائر والمعسل في مصر اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

زادت معدلات البحث عن أسعار السجائر اليوم في مصر، وذلك بشكل ملحوظ بعد إصدار زيادة طفيفة في أسعار السجائر في توقيت متزامن مع إعلان تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتم تصديق هذه التعديلات عبر القانون رقم 177 لعام 2023 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر (أ) في 4 نوفمبر 2023، وتتضمن هذه التعديلات زيادة في الضريبة المفروضة على منتجات السجائر، وتعديل شرائح الأسعار وتحديد حدود جديدة لها، مما يؤدي إلى رفع أسعار السجائر بشكل رسمي.

أسعار السجائر اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

بالنسبة لأسعار السجائر الجديدة، أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية، بدء تنفيذها اعتبارًا من 8 نوفمبر 2023، وتضمنت الزيادة الجديدة زيادة في أسعار حوالي 11 نوعًا من السجائر الشعبية، بنسب تراوحت بين 12% و33%.

هذا الارتفاع في أسعار السجائر يأتي استجابةً لأحكام ضريبة القيمة المضافة والتعديلات على القوانين المتعلقة بنظام التأمين الصحي الشامل، وبناءً على هذه التعديلات، أصبحت أسعار السجائر مختلفة عما كانت عليه في وقت سابق.

أسعار كافة أنواع السجائر اليوم 2023

وقرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان رفع سعر السجائر، تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 8 نوفمبر لتصبح أسعار السجائر كالتالي:

العلامة التجارية النوع السعر كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا كليوباترا سوبر 27 جنيهًا كليوباترا بوكس 27 جنيهًا مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) 27 جنيهًا

أسعار السجائر في مصر اليوم

أعلنت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” عن اعتماد مجلس الإدارة لقائمة أسعار منتجاتها بناءً على أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها الصادرة بالقانون رقم 177 لعام 2023، وتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 9 نوفمبر 2023.

وفيما يلي بعض من أسعار السجائر الجديدة لمنتجات الشركة “إيسترن كومباني”:

أسعار السجائر مونديال: 27 جنيهًا.

أسعار السجائر مونديال سويتش: 27. جنيهًا.

أسعار السجائر ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا.

أسعار السجائر فايسروي: 42 جنيهًا.

أسعار السجائر بال مال: 42 جنيهًا.

سعر السجائر بوسطن: 27 جنيهًا.

سعر السجائر بلمونت: 27 جنيهًا.

أسعار المعسل اليوم في مصر

اليوم، نرصد أسعار المعسل على النحو التالي:

– سجلت أسعار سلوم بأوزان 70، 120، 250، و500 جرام على التوالي 15، 25، 50، و85 جنيهًا.

– بينما بلغت أسعار قص بوزن 250 جرام 55 جنيهًا.

– أما أسعار أبونجمة بأوزان 100، 500، و1000 جرام فكانت 17، 70، و130 جنيهًا على التوالي.

– وأخيرًا، سعر معسل وان فور يو بوزن 250 جرام كان 130 جنيهًا.