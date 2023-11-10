شوف الكيلو وصل كام.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

تعتبر أسعار المنتجات في أسواق الدواجن والبيض سواء أسعار الجملة أو تكلفة الشراء في المحلات من بين أكثر ما يواجه بعض التقلبات حيث أن المنتجات الاستهلاكية الغذائية في الأسواق الداجنة من أكثر أنواع اللحوم المستهلكة بشكل كبير ومن خلال المقال نذكر معلومات عن أسعار تلك المنتجات من السلالات الداجنة المختلفة الموجودة في الأسواق وما يتوقع للدواجن من تكلفة سعرية بالبورصة المحلية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

استهلاك الدواجن يعد هو الأعلى من بين مستويات استهلاك اللحوم وأنواعها المختلفة وذلك بالمقارنة بأسعار أنواع اللحوم الأخرى، وهو ما يجعل البورصة المحلية تقوم بعرض الأسعار وبشكل يومي، وفيما يأتي نتعرف على سعر كل أنواع الدواجن الأكثر مبيعا في السوق المحلية وأسعار البيض أيضًا والتي تتأثر ارتفاعًا وانخفاضًا كلما تغيرت أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء

لا تزال قيمة سعر الكيلو من الدواجن البيضاء مستقر على أسعار تعد مرتفعة ومؤشراتها تظل ثابتة، وقد أعلنت البورصة الرئيسية اليوم عن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء ليكون 66 جيه مصري، وتصل في المحلات إلى 76 جنيه مصري، ويتوقع أن تكون الأسعار غدا من 73 إلى 76 جنيه مصري للكيلو جرام.

سعر الدواجن الساسو

الكيلو من نوع الدواجن الساسو متاح في المزرعة ما بين 90 إلى 92 جنيه مصري، وسعر 1 كيلو جرام من الدجاج الساسو متوفر في الأسواق بقيمة تعادل 98 جنيه مصري.

سعر البيض والدواجن الأمهات

الدواجن الأمهات متوفرة بسعر يقدر للكيلو بنحو 65 جنيه مصري، ومن المتوقع أن يكون السعر للكيلو منها غدا 65 جنيه في الأسواق، بينما تستقر أسعار البيض على قيم مالية للكرتونة الواحدة من كل نوع تعد ثابتة كما أعلنتها البورصة الرئيسية حيث يسجل سعر 1 كرتونة من البيض الأبيض في المزرعة على سعر 123 جنيه مصري، في حين يسجل سعر 1 طبق من البيض الأحمر على 125 جنيه مصري، والبيض البلدي متاح سعر 147 جنيه مصري وهي الأسعار المتوقعة حتى يوم غد الجمعة 10 من نوفمبر الجاري 2023 م.