تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وأشهر برامجها

تنفرد شاشة قنوات ناشيونال جيوغرافيك بتقديم محتوى فريد ومميز عبر الأقمار الصناعية، وقد قامت القناة بالكشف عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد لتطوير مستوى جودة عرض المحتوى للمشاهدين من كل مكان داخل وخارج الوطن العربي، حيث تنفرد القناة بعرض برامج عن الحياة البرية والحيوانات المفترسة وعالم ما تحت البحار، كما تقوم القناة بالكشف عن الأماكن التاريخية والأثرية وتكشف وقائع تأثير التقلبات الجوية على الطبيعة والنباتات في كل مكان، هذا بالإضافة إلى نقل وقائع المغامرات الشيقة التي يقوم بها العلماء والمكتشفين حول العالم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

شاركت قناة ناشيونال جيوغرافيك على شاشتها الترددات الجديدة التي يتم من خلالها نقل محتوى القناة بشكل أفضل بدون تشويش أو انقطاع، فقط يتعين عليك ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11411.

الاستقطاب: افقي (H).

معدل الترميز: 30000.

معامل التصحيح: 3/4.

خطوات إضافة قناة ناشيونال جيوغرافيك علي الرسيفر

تمتلك قناة ناشيونال جيوغرافيك شريحة كبيرة من المتابعين من فئات عمرية مختلفة وأيضًا من جنسيات مختلفة، حيث تقدم القناة محتواها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية مع الدبلجة، وفيما يلي نوضح خطوات إضافة القناة إلى قائمة القنوات الفضائية المثبتة على جهاز الاستقبال:

قم بفتح الإعدادات الخاصة بجهاز الاستقبال الخاص بك.

عليك بعدها بالضغط علي كلمة البحث.

بعد ذلك يتعين عليك كتابة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك السابق ذكره في الخانة المخصصة.

قم بتحديد اسم القمر الصناعي من القائمة المتاحة وهو نايل سات.

ثم أضبط البحث على الوضع الأفقي.

اضغط علي زر البحث.

انتظر حتى يتم تحميل القناة.

انقر زر حفظ ثم موافق.

برامج تعرض على شاشة ناشيونال جيوغرافيك

يتنوع المحتوى الخاص بالقناة ما بين البرامج المسجلة و برامج من قلب الحدث، وفيما يلي نوضح نبذة عن أشهر البرامج التي تقدمها القناة: