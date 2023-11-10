الدولار اتجنن خلاص!.. سعر الدولار اليوم الجمعة 10 نوفمبر بالبنوك المصرية

نتيجة للتذبذبات المتزايدة في سوق صرف الدولار السوداء في مصر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا، على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية بين 30.75 و30.90 جنيه، ويُلاحظ أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل إلى 48 جنيهًا في التعاملات الأخيرة، مما أدى إلى ازدياد الطلب بشكل كبير على المشغولات والسبائك الذهبية، ويعزو هذا الارتفاع إلى مخاوف من تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم الجمعة 10 نوفمبر بالبنوك المصرية

فيما يلي أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا للتحديث الأخير في البنوك المصرية:

– البنك الأهلي المصري:

– سعر الدولار للشراء: 30.75 جنيه

– سعر الدولار للبيع: 30.85 جنيه

– بنك مصر:

– سعر الدولار للشراء: 30.75 جنيه

– سعر الدولار للبيع: 30.85 جنيه.

– بنك CIB:

– سعر الدولار للشراء: 30.85 جنيه

– سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه.

– مصرف أبوظبي الإسلامي:

– سعر الدولار للشراء: 30.90 جنيه

– سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه

– بنك قطر الوطني الأهلي (QNB):

– سعر الدولار للشراء: 30.85 جنيه

– سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه

– بنك HSBC:

– سعر الدولار للشراء: 30.85 جنيه

– سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه

– بنك الإسكندرية:

– سعر الدولار للشراء: 30.85 جنيه

– سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه

– بنك قناة السويس:

– سعر الدولار للشراء: 30.85 جنيه

– سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه

– المصرف المتحد:

– سعر الدولار للشراء: 30.85 جنيه

– سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه

– البنك المصري الخليجي:

– سعر الدولار للشراء: 30.85 جنيه

– سعر الدولار للبيع: 30.95 جنيه