مواصفات هاتف Google Pixel 8 هو أحدث إصدار من سلسلة الهواتف الذكية من شركة جوجل وهو يأتي كتحديث للإصدار السابق Pixel 7 الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الأسواق يتميز هذا الهاتف بعدة مميزات ومواصفات قوية وسنقوم هنا بالتعرف على مميزاته وعيوبه وما إذا كان هو الخيار المثالي لمن يبحثون عن هاتف ذكي بأداء قوي وبسعر منافس.

مواصفات هاتف Google Pixel 8

تعد مواصفات هاتف Google Pixel 8 هو إصدار جديد من سلسلة الهواتف الذكية من جوجل وهو مصمم لتقديم تجربة استخدام متميزة سنلقي نظرة على مواصفاته ومميزاته الرئيسية ونتحدث عن بعض العيوب المحتملة.

الاتصالات

بالنسبة للاتصالات يدعم هاتف Google Pixel 8 التكنولوجيا اللاسلكية NFC ويمكن استخدام شرائح اتصال Nano SIM و eSIM مع دعم لشبكات الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G) الأبعاد الفعلية للهاتف تبلغ حوالي 150.5 × 70.8 × 8.9 ملم ووزنه حوالي 187 جرام يتميز بمتانة وجودة في البنية المصنوعة من الزجاج المحمي بتقنية Corning Gorilla Glass Victus وإطار من الألومنيوم الهاتف أيضًا مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 لمدة نصف ساعة تحت مياه عمق متر ونصف.

الشاشة

مقاس 6.2 إنش وتعمل بتقنية OLED بدقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل كثافة بكسلات 428 بكسل لكل إنش تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz ومزودة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus تدعم أيضًا خاصية Always on Display وسطوع يصل إلى 2000 شمعة.

الاصدارات

يتوفر الهاتف بإصدارين من الذاكرة والذاكرة العشوائية:

الإصدار الأول: ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

الإصدار الثاني: ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

الهاتف لا يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

المعالج

يعتمد الهاتف على معالج Tensor G3 من Google الذي يأتي بـ 9 أنوية مع معالج رسومي Immortalis-G715s MC10.

الكاميرا

يتميز الهاتف بكاميرا أمامية دقتها 10.5 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ودعم لتصوير الفيديو بجودة 4K أما الكاميرا الخلفية فتأتي مزدوجة الأولى بدقة 50 ميجابكسل والثانية بدقة 12 ميجابكسل لتصوير الواسع.

نظام التشغيل

الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 14 ومزود بميزات الأمان مثل مستشعر البصمة المدمج في الشاشة وخاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف بوجه المستخدم.

البطارية

البطارية بسعة 4575 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 27 واط والشحن اللاسلكي بقوة 18 واط والشحن اللاسلكي العكسي.

الألوان

الهاتف متوفر بالألوان الأسود والرمادي والروز.