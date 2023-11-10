“الحقي قبل ما يزيد تاني” سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم يستقر عند هذا المبلغ

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم من أكثر ما يبحث عنه المواطنين في الوقت الحالي، سواء التجار أو السيدات أو الراغبين في استثمار أموالهم في الذهب، ووفقًا لبعض الصحف المصرية فإن أسعار الذهب استقرت صباح اليوم الجمعة كما استقرت بختام التعاملات المسائية أمس الخميس بالمقارنة مع الأسعار التي كان الذهب عليها بمنتصف التعاملات أمس الخميس، فدعونا نوضح لكم كم أصبح الآن؟

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

الذهب من السلع التي يتم التداول بها بشكل لحظي، ولهذا فهي على مدار الساعة غير مستقرة، وقد تأرجح سعر الذهب أمس في صباح تعاملات الخميس وهبط مرة واحدة مبلغ 45 جنيه مصري، ثم انطلق إلى الصعود من جديد بمنتصف التعاملات بمبلغ عشرة جنيه مصري، ومن ثم جاء السعر اليوم الجمعة 10 من شهر نوفمبر من عام 2023 على النحو التالي:

سجل عيار 24 اليوم من الذهب مبلغ 2971 جنيه مصري.

الذهب من عيار 21 جاء اليوم بسعر 2600 جنيه مصري.

حقق سعر الذهب من عيار 18 مبلغ اليوم 2228 جنيه مصري.

تم التداول بالذهب من عيار 14 بسعر 1733 جنيه مصري.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق

ذكرنا لكم بالأعلى سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم ومختلف الأعيرة الأخرى، مع العلم أن هذه الأسعار المتداول بها داخل بورصة الذهب، وتزيد عدد من المبالغ تأتي على النحو التالي: