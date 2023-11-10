السعودية تُفاجئ المواطنين بهذا البرنامج المذهل 

دعم ساند شروط الاستحقاق وأهم المميزات المقدمة من البرنامج، يُعتبر برنامج الدعم المالي “ساند” واحدًا من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة بهدف دعم الأفراد والأسر في مواجهة التحديات المالية، يهدف هذا البرنامج إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم دعم مالي مباشر.

شروط الاستحقاق

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا في الدولة التي يتم تقديم الدعم فيها.

الدخل: يعتمد استحقاق الدعم على مستوى الدخل الشهري للفرد أو الأسرة. يتم تحديد الحد الأقصى والأدنى للدخل لتحديد من يستحق الدعم.

العائلة: قد يؤثر حجم العائلة في شروط الاستحقاق فعادةً ما يتم تقديم دعم إضافي للأسر ذات الأعباء المالية الكبيرة.

الوضع الاجتماعي: قد يتم الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الوضع الصحي عند تحديد الاستحقاق.

أهم المميزات المقدمة من البرنامج