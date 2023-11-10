بيان عاجل من “الشركة” لتوضيح حقيقة اختراق شركة فوري.. لا تقلق بياناتك في أمان مع Fawry

بالأمس انتشر خبر اختراق شركة فوري بين العملاء، وقام الكثيرون بالبحث عن الحسابات البنكية الخاصة بهم والمرتبطة بتطبيق فوري، وبدء بالفعل الكثيرون يتساءلون عن تفاصيل هذا الاختراق، وهل حقًا يوجد اختراق أم أن هذه شائعة لا تمت للواقع بصلة، هذا ما سنوافيكم به بتقرير اليوم.

اختراق شركة فوري

مساء أمس انتشر خبر بين المواطنين والمواطنات بأن الحسابات البنكية المرتبطة بتطبيق فوري قد تعرضت إلى اختراق سيبري كبير وأنه تم سحب مبالغ ضخمة من حسابات المواطنين البنكية، وفورًا قامت الشركة بعمل اختبارات للأجهزة والخوادم التابعة لها، وتبين أنه لا يوجد أي اختراق.

حيث صدر بيان من الشركة ونفت به وجود أي اختراق أو تسريب لأي بيانات أو أموال لأي عميل من العملاء المسجلين بها، بل ووضحت أنها تقوم بتطبيق أعلى معايير الأمن من أجل الحفاظ على سرية العملاء وحفظ أموالهم من السرقة.

اختبار شركة فوري لخدماتها

بعد انتشار خبر اختراق شركة فوري، أجرت الشركة فورًا حول جميع الخوادم التابعة لها، وشاهدت البث الحي وتأكدت من كل أجهزة الخوادم وجاءت نتيجة الاختبار مُبشرة، حيث تبين أنها لم تتعرض إلى أي اختبارات ولم ينقص أي جنيه مصري من حساب أي شخص.

وعن شركة فوري فهي شركة مساهمة مصرية في القرية الذكية داخل محافظة الجيزة وتم إطلاقها منذ 15 سنة، أي من عام 2008، وتقوم بتقديم خدمات مالية كثير للعملاء من حيث المدفوعات الإلكترونية والتمويل والمحافظ، ويمكن القيام بعدد كبير من الخدمات من خلال تحميل تطبيقها وربطه بحسابك البنكي، فغالبية خدمات ستتم من خلال الشبكة من منزلك.