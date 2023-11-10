نزل الآن.. تردد قناة الواقع الفضائية Al Waqie TV 2023 نايل سات وعرب سات

قناة الواقع السعودية واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم عدد من البرامج الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في المجتمع السعودي، ونجدد عدد من المواطنين يبحثون الآن عن تردد قناة الواقع وذلك من أجل تثبيت القناة على أجهزتهم، فدعونا نوضح لكم تردد القناة وكيفية ضبط التردد الخاص بها.

تردد قناة الواقع الجديد

قناة الواقع هي قناة سعودية تقوم بتقديم عدد من البرامج الاجتماعية والترفيهية والثقافية المتنوعة التي تخدم المجتمع السعودي، بالإضافة إلى أن قناة الواقع تُقدم مسابقات أخرى من أجل تسلية المواطن السعودي مع الارتقاء بذوقه، وفي نفس الوقت تقوم باحترام الأخلاق العامة والقيم الإسلامية ولا يوجد أي تجاوز في محتواها، ويأتي ترددها على الأقمار ما يلي:

التردد على النايل سات

تردد القناة 10727.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل الخطأ 7/8.

جودة القناة HD.

التردد على عرب سات

تردد القناة 12345.

الاستقطاب: الأفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ هو 5/6.

الجودة HD.

ضبط تردد قناة الواقع

تٌقدم قناة الواقع عدد متنوع من البرامج التي تناسب كل أفراد الأسر بالمملكة العربية السعودية، ويمكن استقبال التردد من خلال الإحداثيات التالية:

انقر في البداية على القائمة من الريموت، لتختار منه التركيب اليدوي.

حدد قائمة الأقمار الصناعية على الجهاز.

اختر النايل أو عرب سات.

ابدأ بالتدريج بإضافة الإحداثيات السابقة بعد تحديد نوعية القمر.

خلال ثواني يتم حفظ القناة ضمن قائمة قنواتك.

وتأتي أبرز برامجها مثل برنامج السوق وديوانية مكارم والفضاء والإبداع والبيت عامر والمدخل وروحانيات، ومنها برنامج البزنس وأيضًا برنامج كاريزما ومذاق وبرنامج الحكمة وعدد من البرامج الأخرى.