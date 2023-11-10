شهادات البنك الأهلي الجديدة …. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

شهادات البنك الأهلي الجديدة، حيعد البنك الأهلي من أهم البنزك المصرية والتي تقدم عدد من خدمات الادخار من حين إلى آخر، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن شهادات البنك الأهلي الجديدة والعائد الشهري والسنوي لها، والذي يسعى البنك الأهلي من خلالها تلبية احتياجات عملائه وتوفير دخل شهري لهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على شروط ومميزات شهادات البنك الأهلي الجديدة…..

شهادات البنك الأهلي الجديدة

يسعى البنك الأهلي دائماً على توفير عدد من الخدمات الاستثمارية لعملائه لتلبية احتياجاتهم وجذب الكثير من العملاء ومن أبرز الشهادات التي يقدمها البنك الأهلي :

شهادة أمان المصريين

حيث تعد شهادة أمان المصريين من أهم الشهادات التي يقدمها البنك الأهلي خلال السنوات الماضية والتي تتميز بأنها أقل حد أدنى للشراء إلا أنها تحقق عائد استثماري مميز، حيث اشترط البنك الأهلي أن الحد الأدنى لشراء شهادة أمان المصريين تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه.

ومن أهم مميزات شهادة أمان المصريين أنها صالحة للاستثمار على مدار 3 سنوات، وهذا ما يعطى المستثمر فرصة للاستفادة من الفائدة والتي تبلغ 13% إلا أن المستثمر لا يمكنه الاقتراض بهذه الشهادة أو اصدار بطاقة ائتمان .

وفي حالة أن العميل يرغب في إنهاء فترة الاستثمار يقوم بـ استراداد قيمة الشهادة بالكامل، هذا بالإضافة إلى القيمة الإسمية والوائد المتبقية بعد أن يتم خصم الأقساط وهذا يكون بناء على رغبة العميل .

شهادة ادخار البنك الأهلي 2023.. ذات العائد الثابت

وهي أيضاً من أهم وأشهر الشهادات الاستثمارية التي يقدمها البنك الأهلي لعملائه، كونها فرصة كبيرة للاستثمار لما فيها من مميزات أبرزها أن المستثمر يمكنه الادخار بـ 1000 جنيه فقط وهو الحد الأدنى للإدخار.

حيث تتميز الشهادة بعائد ثابت طول مدة الإدخار، كما أنه يتم حساب العائد بداية من الشهر التالي للشراء، 3 سنوات هي مدة استثمار الشهادة، على أن يتم صرف العائد على الشهادة شهرياً بنسبة عائد تصل إلى 19%.

شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد المتغير 2023

وهي أيضاً من أشهر شهادات الاستثمار التي يقدمها البنك الأهلي ومدتها 3 سنوات، إلا أنها تتميز بالعائد المتغير طوال فترة الادخار ويمكن شرائها بحد أدنى 1000 جنيه، تتغير نسبة العائد على هذه الشهادة خلال الثلاث سنوات، 22% هو عائد العام الأول، و18% هو عائد العام الثاني، ويصل إلى 16% في العام الثالث وهذا ما يجعلها من أكثر الشهادات الاستثمارية التي تتزايد عليها عمليات الشراء خلال الآونة الأخيرة.