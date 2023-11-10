الناس هتروح فين!!.. أسعار الخضروات والفواكه نار في السوق اليوم الجمعة 10 نوفمبر

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تبايناً في سوق العبور ومنافذ التجارة اليوم، حيث استمرت أسعار البصل في الارتفاع برغم قرار الحكومة بوقف التصدير، وتوقع نقيب الفلاحين انخفاضًا في أسعار البصل ابتداءً من يناير 2024، كما توقع انخفاض سعر البطاطس نهاية ديسمبر بعد حصاد العروة الجديدة، أما الطماطم، فمن المتوقع أن تشهد انخفاضًا بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيهًا، وفيما يلي تشكيلة من أسعار الخضروات اليوم.

سعر خضروات اليوم الجمعة 10 نوفمبر

إليك بعض من أسعار الخضروات اليوم:

– البامية: 20-30 جنيهًا.

– القلقاس: 5-9 جنيهات.

– البطاطا: 4-7 جنيهات.

– الثوم: 24-30 جنيهًا.

– الفلفل الحار: 6-8 جنيهات.

– الباذنجان: 2.5-5 جنيهات.

– الطماطم: 8-14 جنيهًا.

– البطاطس: 4-5 جنيهات.

– البصل: 5-9 جنيهات.

– الكوسة: 4-10 جنيهات.

– القلقاس: 5-8 جنيهات.

– السبانخ: 5-7 جنيهات.

– الفاصوليا: 5-9 جنيهات.

– الجزر: 2.5-6.5 جنيهات.

– الفلفل الرومي: 4-7 جنيهات.

– الفلفل الحار البلدي: 4-7 جنيهات.

– الثوم: 5-10 جنيهات.

– البطاطس: 4-6 جنيهات.

– اللفت: 1.5-2.5 جنيهات.

– البنجر: 2-4 جنيهات.

– البامية: 30-40 جنيهًا.

– الفلفل الألوان: 20-30 جنيهًا.

– الخيار البلدي: 3-4 جنيهات.

– الخيار الصوب: 3-6 جنيهات.

– الملوخية: 2.5-5.5 جنيهات.

– البسلة: 13-17 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم الجمعة 10 نوفمبر

أسعار الفاكهة اليوم، يتراوح سعر المانجو عويس من 20 إلى 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم، يتراوح سعر المانجو هندى من 15 إلى 21 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم، يتراوح سعر البطيخ 3 «4: 6كيلو» من 16 إلى 24 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم، يبلغ سعر الخوخ مستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم، يبلغ سعر الاناناس من 50 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم، يتراوح سعر الدوم من 20 إلى 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم، بلغ سعر الكريز «الكيلو» 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الجوافة من 10 إلى 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الرمان من 14 إلى 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم- يتراوح سعر الشمام من 6 إلى 10 جنيها.