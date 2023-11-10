مسلسل روحي فيك الحلقة الخامسة 5 … ومواعيد عرضه على قناة ON

مسلسل روحي فيك الحلقة الخامسة 5، من أهم وأشهر المسلسلات التي حققت أعلى نسب مشاهدة منذ عرض أولى حلقاتها على قناة ON، يعد مسلسل روحي فيك الحكاية الرابعة من مسلسل 55 مشكلة حب ، وبدأ عرض المسلسل على قناة ON من حوالي شهرين، كانت الحكاية الأولى للمسلسل هي “الفريدو” والتي تألقت فيها النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمي، تم عرضها على مدار 10 حلقات، أما الرواية الثانية فكانت بإسم “ماتيجي نشوف” بطولة الفنانة هنا شيحة وإسلام جمال.

مسلسل روحي فيك الحلقة الخامسة 5

كما حققت الحكاية الثالثة “عيشها بفرحة” نجاحاً كبيراً ولاقت تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تألقت فيها النجمة “هبة مجدي”، والآن يستمتع المشاهدون بمتابعة حكاية روحي فيك والتي تم عرضها للمرة الأولى في الأحد الماضي، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن أحداث مسلسل روحي فيك وموعد عرضه على شاشة التلفاز وهذا ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل خلال السطور التالية…..

احداث مسلسل روحي فيك

يضم مسلسل روحي فيك عدد من نجوم الفن والدراما العربية ومنهم : الفنانة الشابة عائشة أحمد ومحمد الكيلاني، وفراس سعيد وسمر مرسي والفنان منذر ريحانة، والمسلسل من تأليف مصطفى محمود واخراج محمد لطفي، والسبب الرئيسي في نجاح المسلسل هي الأحداث الشيقة والتي تدور في اطار رومانسي والتي تعرض من خلالها قصة “سحر” الفتاة التي تعهمل في مهندسة ديكور وترتبط سحر بصديقها في العمل إلا أن حياتها تنقلب رأساً على عقب بسبب الأشياء التي تشعر بها والتي قد تتسبب في ايذاءها وايذاء من حولها.

موعد عرض مسلسل روحي فيك والقنوات العارضة

يعرض مسلسل روحي فيك على قناة ON من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 09:00 مساء بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة مجدداً في تمام الساعة الثانية صباحاً ، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات بعد عرض الحلقة مباشرة على منصة Watch it.